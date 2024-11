Izidi smučarskega teka v Ruki

* Izidi, sprint, klasično: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:25,25 2. Erik Valnes (Nor) + 2,01 3. Lauri Vuorinen (Fin) 3,70 4. Even Northug (Nor) 5,60 5. Niilo Moilanen (Fin) 5,66 6. Marcus Grate (Šve) 10,44 ... 17. Nejc Štern (Slo) 42. Miha Šimenc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (2/31): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 200 točk 2. Erik Valnes (Nor) 183 3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 133 4. Federico Pellegrino (Ita) 124 5. Lauri Vuorinen (Fin) 115 6. Iivo Niskanen (Fin) 100 ... 32. Nejc Štern (Slo) 48 71. Miha Šimenc (Slo) 9 - ženske: 1. Johanna Hagström (Šve) 2:49,95 2. Julie Myhre (Nor) + 0,38 3. Maja Dahlqvist (Šve) 0,83 4. Jonna Sundling (Šve) 1,76 5. Jasmi Joensuu (Fin) 2,71 6. Coletta Rydzek (Nem) 7,13 ... 38. Eva Urevc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (2/31): 1. Jasmi Joensuu (Fin) 147 točk 2. Frida Karlsson (Šve) 146 3. Jonna Sundling (Šve) 143 4. Katharina Hennig (Nem) 119 5. Victoria Carl (Nem) 118 6. Rosie Brennan (ZDA) 116 ... 54. Eva Urevc (Slo) 13 63. Anja Mandeljc (Slo) 8