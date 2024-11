Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 30. novembra - Čez dan se bo delno razjasnilo tudi v vzhodnih krajih, drugod bo precej jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod pretežno oblačno, popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, v Gornjesavski dolini do -6, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, marsikje po nižinah pa bo večji del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela. V torek se bo čez dan pooblačilo, popoldne in v noči na sredo bodo od zahoda ponekod občasno rahle padavine.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi vzhodnih smeri v višinah k nam doteka razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v nedeljo bo v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno, drugod pa precej jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini zmerna burja.

Bioprognoza: V soboto in nedeljo bo vpliv vremena na večino ljudi ugoden.