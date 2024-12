Slovenska ekipa SpaceGuardian s svojo vesoljsko rešitvijo zmagala na mednarodnem hackathonu

Ljubljana, 2. decembra - Na evropskem finalu osmega mednarodnega Cassini hackathona na temo krepitve varnosti in obrambnih sposobnosti s pomočjo uporabe evropskih vesoljskih tehnologij, je slovenska ekipa SpaceGuardian osvojila prvo mesto. Zmago so si prislužili s svojo platformo SpaceGuardian za upravljanje orbitalne varnosti, so sporočili s Tovarne podjemov.