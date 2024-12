Kraljeva Shakespearova družba bo preučevala uporabo umetne inteligence

London, 1. decembra - Družba Royal Shakespeare Company bo v prihodnjih produkcijah preučila uporabo umetne inteligence in potopitvene tehnologije. Gledališka skupina s sedežem v rojstnem kraju Williama Shakespeara v Stratford-upon-Avonu bo vodja projektov na tem področju, pri katerih sodeluje z ameriško tehnološko in medijsko družbo South by Southwest (SXSW).