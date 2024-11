Kranjska Gora, 29. novembra - Smučišče Kranjska Gora v soboto odpira novo smučarsko sezono. V Kranjski Gori so bili sredi novembra deležni prve snežne pošiljke, že pred tem pa so zagnali tudi umetno zasneževanje. Danes so v novo smučarsko sezono vstopili tudi na Krvavcu.