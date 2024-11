Na Šentjakobskem odru premiera uprizoritve Malo manj drame, prosim!

Ljubljana, 29. novembra - Na Šentjakobskem odru bo drevi premiera uprizoritve Malo manj drame, prosim!. Pod režijo in avtorsko vizijo se podpisujeta Sara Lucu in Miša Mićić, obetavna ustvarjalca, ki vnašata svež veter v slovensko gledališko krajino. Njuna predstava prepleta globoko filozofijo z igrivo ironijo, so zapisali v gledališču.