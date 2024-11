Vreme: Na zahodu jasno, na vzhodu več oblačnosti

Ljubljana, 29. novembra - Danes bo na zahodu pretežno jasno, na vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in del dopoldneva megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne na Štajerskem in v Prekmurju severni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V soboto bo sprva več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Čez dan se bo tudi v severovzhodni Sloveniji deloma zjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, v alpskih dolinah do -5, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na Primorskem ob zmerni burji pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V ponedeljek kaže na dokaj sončno vreme, v notranjosti bo sprva še nekaj megle ali nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo oslabela.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je ciklon z vremensko fronto, nad srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah od severa k nam doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno, pojavljale se bodo občasne rahle padavine. Drugod bo precej jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje v krajih s sončnim vremenom ugoden, v krajih z dolgotrajno nizko oblačnostjo ali meglo pa zmerno obremenilen.