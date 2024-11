Arčon ob 70-letnici podelil priznanje Slovenski kulturno-gospodarski zvezi

Trst, 28. novembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes v Trstu udeležil slovesnosti ob 70-letnici delovanja Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ). Za ohranjanje in krepitev slovenske manjšine v Italiji in prizadevanje za uresničevanje njenih pravic je zvezi podelil zahvalo in priznanje urada za Slovence v zamejstvu in posvetu.

Kot so sporočili iz urada, je podpredsednik vlade Arčon SKGZ, eni od dveh krovnih organizacij, ki združujeta Slovence v Italiji, podelil zahvalo in priznanje za ohranjanje in krepitev slovenske manjšine v Italiji, prizadevanje za uresničevanje njenih pravic, povezovanje slovenskih organizacij in povezovanje skupnega slovenskega prostora.

"SKGZ je nastala kot izraz upornosti in volje - leta 1954, v težkih časih za Slovence na tržaškem, goriškem in videmskem, ko so se zavedeli, da bodo ločeni od matice. Ni mogoče strniti v besede, kaj vse je naredila za Slovence v Italiji v 70 letih," je poudaril Arčon.

"Že samo pogled na članstvo - od kulturnih do športnih, gospodarskih, humanitarnih društev in zvez - nam pove, kako bogata je dejavnost. Še posebej pomembno je, da je bila in je vedno bolj povezovalna - da je dobro sodelovala z drugo krovno organizacijo, z deželo in občinami na dvojezičnem območju in da se vzpostavlja vse več vezi čez mejo. Brez SKGZ si tudi danes ni mogoče predstavljati Furlanije Julijske krajine in ne čezmejnega prostora," je dejal.

Udeležence na slovesnosti sta nagovorila tudi tržaški župan Roberto Dipiazza in deželni odbornik Pierpaolo Roberti, preko videoposnetka pa jih je pozdravila tudi predsednice republike Nataša Pirc Musar. Ob tej priložnosti je zveza podelila priznanje goriškemu prefektu Raffaelu Ricciardiju.

Kulturni program na slovesnosti, ki je potekala pod geslom Brezmejno povezani, je oblikovala Glasbena matica. Udeleženci so si ogledali kratek predstavitveni video, v katerem so orisali bogato in razvejano dejavnost svojih članic. Ob tej priložnosti so v sodelovanju s Filatelističnim društvom Lovro Košir izdali tudi priložnostno razglednico, znamko in poštni žig, izšla pa je tudi institucionalna brošura zveze, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.