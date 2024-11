Pregled - šport, 28. 11. (četrtek)

INNSBRUCK - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na uvodni tekmi evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem izgubila proti Norveški s 26:33 (11:16). Slovenske rokometašice v olimpijski dvorani v Innsbrucku niso bile kos devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam iz Skandinavije. Po pričakovanem porazu sta odločilni tekmi šele pred njimi, v soboto se bodo ob 20.30 pomerile s Slovakinjami, v ponedeljek ob 18. uri pa še z Avstrijkami.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi 9. kroga evropskega pokala (skupina B) premagali Hamburg s 95:68 (20:14, 42:32, 71:50). Za domače sta največ točk, 16 in 15, dosegla Devante Jones in DJ Stewart. V naslednjem krogu evropskega pokala bo Cedevita Olimpija 3. decembra gostila romunsko ekipo Cluj Napoca.

TRENTO - Slovenski odbojkar Jan Kozamernik bo zaradi operacije dlje časa odsoten z igrišč, na spletu poroča Sportklub. Italijanski velikan Trentino je sporočil, da bo brez enega svojih ključnih blokerjev kar nekaj časa, saj so zdravniški pregledi pokazali simptomatsko vratno hernijo diska. Mikrokirurško operacijo bodo že danes opravili v Piacenzi, športnika pa nato čaka vsaj 30-dnevno okrevanje, trajanje pa bo odvisno od uspešnosti rehabilitacije.

PORTO - Odbojkarice Calcita Volleyja so izgubile tudi tretjo tekmo skupine C lige prvakinj. Če sta bila zaradi kakovosti tekmic prva dva poraza proti VakifBanku in Numiji Veru Milanu poraza povsem pričakovana, pa so imele na tretji proti Portu več upanja. A na gostovanju se jim priložnost ni ponudila, domače so zmagale gladko s 3:0 (20, 18, 18).

CELJE - Nogometaši Celja so v 4. krogu konferenčne lige doma s poljsko Jagiellonio igrali 3:3 (1:1). Za Celje sta zadela David Zec v sedmi in Juanjo Nieto v 54. minuti, Adrian Dieguez pa je v 80. dosegel avtogol. Za Poljake pa so zadeli Afimicu Pululu v 34., Jesus Imaz v 71. in Kristoffer Hansen v 78. minuti. Celje bo v 5. krogu 12. decembra gostovalo pri Pafosu na Cipru, v zadnjem krogu ligaškega dela pa bo 19. decembra doma igralo še proti valižanskim The New Saints.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v 4. krogu konferenčne lige premagali severnoirski Larne z 1:0 (0:0). Za Olimpijo, ki je prišla do tretje zaporedne zmage, je zadel Ivan Durdov v 67. minuti. Olimpija bo v 5. krogu 12. decembra gostila Cercle Brugge, v 6. pa bo 19. decembra gostovala pri Jagiellonii.

NYON - Evropska nogometna zveza Uefa je razkrila bobne za žreb evropskih kvalifikacijskih skupin za svetovno prvenstvo 2026. Slovenija bo 13. decembra ob 12. uri v Zürichu v tretjem bobnu. V tretjem bobnu bodo še Škotska, Irska, Albanija, Severna Makedonija, Gruzija, Finska, Islandija, Severna Irska, Črna gora, Bosna in Hercegovina ter Izrael. V prvem bobnu bodo Francija, Španija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Italija, Nemčija, Hrvaška, Švica, Danska in Avstrija. V drugem bobnu bodo Ukrajina, Švedska, Turčija, Wales, Madžarska, Srbija, Poljska, Romunija, Grčija, Slovaška, Češka in Norveška. Četrti boben bodo sestavljali Bolgarija, Luksemburg, Belorusija, Kosovo, Armenija, Kazahstan, Azerbajdžan, Estonija, Ciper, Ferski otoki, Latvija in Litva, petega pa Moldavija, Malta, Andora, Gibraltar, Lihtenštajn in San Marino.

LJUBLJANA - Mednarodna nogometna zveza Fifa je objavila novo lestvico. Na njej ni drastičnih sprememb, kar zadeva sam vrh. Argentina še vedno vodi pred Francijo, Španijo, Anglijo in Brazilijo. Portugalska in Nizozemska sta napredovali za eno mesto in sta šesta in sedma. Slovenija je izgubila tri mesta in je 55.

LJUBLJANA - Slovenski alpski smučar Boštjan Kline se je po temeljitem premisleku in posvetovanju z zdravniki in strokovnimi sodelavci na Smučarski zvezi Slovenije odločil, da zaključi svojo športno pot. Kline je leta 2017 je med drugim zmagal na smuku v norveškem Kvitfjellu in je bil dvakrat mladinski svetovni prvak. SZS se bo Boštjanu Klinetu, ki je zbral 163 nastopov na tekmah svetovnega pokala, uradno zahvalila na tekmi za pokal Vitranc v Kranjski Gori, ki bo 1. in 2. marca prihodnje leto.

LONDON - Tako kot najboljši teniški igralec Jannik Sinner je tudi pred časom še najboljša teniška igralka, Poljakinja Iga Swiatek, dobila dopinški madež. Mednarodna agencija za teniško integriteto (Itia) jo je namreč kaznovala za enomesečno prepovedjo igranja turnirjev, ker je bila pozitivna na prepovedano snov trimetazidin, zdravilo za srce, znano kot TMZ. Itia je sprejela njeno razlago, da je prepovedano snov zaužila nenamerno, pozitiven test naj bi povzročila kontaminacija z zdravilom brez recepta, melatoninom, ki ga je Swiatek uporabila zaradi težav s spanjem.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagali New York Knicks s 129:114, zvezdnik domačih Luka Dončić še vedno ne igra. Denver Nuggets so s 122:103 v Salt Lake Cityju ugnali Utah Jazz, drugega slovenskega reprezentanta v NBA Vlatka Čančarja prav tako zaradi poškodbe ni bilo v ekipi zmagovitih gostov.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL doma s 4:1 nadigrali Winnipeg Jets. Slovenski kapetan zmagovitih gostiteljev Anže Kopitar je v 18 minutah in 26 sekundah na ledu z golom in podajo dosegel dve točki. Po minuti in 52 sekundah je Hrušičan dosegel prvi in edini gol v uvodni tretjini, nato pa je še podal Adrianu Kempeju za končni izid slabe tri minute pred koncem dvoboja.