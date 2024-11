Poziv pričam prometne nesreče na kolesarski stezi Kokrica-Naklo

Kranj, 28. novembra - Kranjski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila danes okoli 16. ure na kolesarski stezi Kokrica-Naklo. Udeležena sta bila kolesarka in pes, ki ga skrbnica ni imela na povodcu. Očividko in morebitne priče pozivajo, naj se oglasijo ali pokličejo na Policijsko upravo Kranj.

Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, je ženska kolesarila po kolesarski stezi iz smeri modelarskega poligona oziroma nadvoza čez avtocesto proti Mlaki. Medtem je s travnika do nje pritekel črno-bel pes, ki ga skrbnica ni imela na povodcu. Kolesarka je padla po tleh in se telesno poškodovala.

Ker sta izjavi kolesarke in skrbnice psa nasprotujoči, kranjski policisti zaradi razjasnitve okoliščin in vzroka prometne nesreče pozivajo očividko srednjih let, oblečeno v temnejša oblačila, ki je bila takrat na kraju in se je sprehajala z manjšim rjavim psom, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Kranj, in sicer na telefon 04/233 64 00 ali na interventno številko 113. K temu pozivajo tudi morebitne druge priče dogodka.