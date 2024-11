Jevšek v Bruslju o kohezijski politiki kot ključni za uspeh EU

Bruselj, 28. novembra - Na zasedanju kohezijskih ministrov v Bruslju je pred začetkom mandata nove sestave Evropske komisije potekala razprava o ključnih prednostnih kohezije. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je ob tej priložnosti poudaril pomen kohezijske politike za celostni in trajnostni razvoj ter uspeh EU, so sporočili z ministrstva.