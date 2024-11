Vreme: Zvečer bo rahel dež povsod ponehal

Ljubljana, 27. novembra - Zvečer bo rahel dež povsod ponehal. Ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah bo marsikje nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v severnih krajih okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, dopoldne ponekod po nižinah še megleno. Čez dan bo prehodno zapihal jugozahodni veter. Popoldne se bo oblačnost od severa zgostila in proti večeru ter v prvem delu noči na petek bo ponekod rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in v soboto bo več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj megleno. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Postopno bo spet nekoliko hladneje.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska motnja se je prek Slovenije pomaknila proti vzhodu. V spodnjih plasteh ozračja k nam od vzhoda doteka vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo rahel dež ponehal tudi v notranjosti Hrvaške. Ponoči se bo predvsem na območju Alp delno razjasnilo. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bo prehodno rahlo deževalo na jugu Avstrije, zvečer pa tudi na zahodu Madžarske in na severu Hrvaške.