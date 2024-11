Prodaja novih stanovanj in hiš v ZDA oktobra navzdol

Washington, 26. novembra - V ZDA so oktobra v primerjavi s septembrom prodali za 17,3 odstotka manj novih stanovanj in hiš, je danes poročalo ministrstvo za trgovino ZDA. Preračunano na letno raven je prodaja s septembrskih 738.000 oktobra padla na 610.000 enot. Najnižja raven prodaje v zadnjih dveh letih je posledica orkanov Helene in Milton.