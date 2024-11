Vreme: Zvečer in ponoči dež od jugozahoda nad vso državo

Ljubljana, 26. novembra - Ponoči se bodo padavine od jugozahoda širile in do jutra zajele večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju 11, v severnih krajih okoli 1 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva deževalo, več dežja bo v južni polovici Slovenije. Popoldne bo dež slabel in do večera od severozahoda ponehal, ponehala bo tudi burja na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno, prehodno bo zapihal jugozahodnik. Predvsem zvečer in ponoči bo ponekod rahlo deževalo. Do petkovega jutra bodo padavine ponehale, od severa se bo delno zjasnilo. Čez dan bo precej jasno, v severovzhodnih krajih občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad Skandinavijo je ciklon, z njim povezana hladna fronta se pomika preko srednje Evrope. Nad Genovskim zalivom je plitev ciklon z vremensko fronto, ki bo ponoči dosegla naše kraje. V višinah od zahoda priteka nekoliko hladnejši in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Padavine se bodo zvečer in ponoči razširile nad kraje južno od nas. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. V sredo bo oblačno z občasnim dežjem, v krajih severno in zahodno od nas bo padavin malo. Do večera bo dež od severozahoda postopno ponehal. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.