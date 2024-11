Krovna organizacija Slovencev v Italiji SKGZ praznuje 70 let

Trst, 27. novembra - Ena od krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, ta teden praznuje 70. obletnico ustanovitve. Obeležujejo jo z nizom dogodkov, osrednja prireditev bo četrtkov sprejem v Trstu z naslovom Brezmejno povezani. Pod tem sloganom, ki je novo vodilo organizacije, so izdali tudi posebno poštno znamko in brošuro.

S podpisom Londonskega memoranduma in ukinitvijo Tržaškega svobodnega ozemlja leta 1954 je del primorskih Slovencev uradno postal manjšina. Da bi dejavnosti Slovencev v Italiji na področjih kulture, gospodarstva in civilne družbe povezali in okrepili, je bila 28. novembra 1954 v Trstu ustanovljena Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ). Krovna organizacija združuje, podpira in usklajuje dejavnosti številnih društev, organizacij in ustanov Slovencev v Italiji.

"V zadnjih sedmih desetletjih se je spremenil svet, spremenil se je naš prostor z nastankom in izginotjem državnih tvorb, spremenila se je narodna skupnost, spremenila se je vloga in poslanstvo SKGZ. Ni pa se spremenil razlog za njen obstoj: ohranjati in krepiti slovenski jezik in kulturo ter posledično utrjevati slovenski poselitveni prostor na zahodni meji narodnega telesa," je za STA ob obletnici izpostavila predsednica SKGZ Ksenija Dobrila.

Dejala je še, da je SKGZ vzpostavila ogrodje civilne družbe slovenske manjšine, ki je še danes zelo živa in dejavna. Organizacija ima po njenih besedah tudi vseskozi vlogo povezovalnega člena med Italijo in matično domovino in je postavila narodno skupnost kot os teh odnosov.

"Pred nami so še veliki izzivi," je poudarila Dobrila. Med njimi je med drugim izpostavila celostno izvajanje zaščitnega zakona za manjšino iz leta 2001, institucionalno in vsebinsko podporo slovenski šolski mreži, projekt poselitve obeh tržaških Narodnih domov, razširitev delovanja v Trgovskem domu v Gorici, udejanjanje zaščitnih pravic, realizacijo deželnega programa jezikovne politike za slovenščino, slovenske jasli in odpravljanje težav s priznavanjem univerzitetnih diplom. "Seznam nima konca," je priznala.

Natanko sedemdeset let od ustanovitve bo v tržaškem Kulturnem domu v četrtek sprejem ob obletnici SKGZ pod geslom Brezmejno povezani. Na njem bo imela nagovor Dobrila, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon bo SKGZ izročil priznanje pristojnega vladnega urada. V imenu občine Trst pa bo priznanje SKGZ izročil tržaški župan Roberto Dipiazza.

Slovesnost bo tudi priložnost za predstavitev več novosti, ki so jih v krovni organizaciji pripravili ob obletnici. Začrtali so namreč novo grafično podobo, vetrnico oz. cvet, v katerem vsak od sedmih listov upodablja drugo zemljepisno področje naseljenosti Slovencev v FJK od Kanalske doline do Trsta. Ta podoba je skupaj s sloganom Brezmejno povezani tudi na priložnostnih razglednicah ter na posebni znamki z žigom Pošte Slovenije, so sporočili iz SKGZ.

V sodelovanju s Kinoateljejem in mladima beneškima filmarjema so pripravili tudi petminutni videospot o SKGZ. Skupaj z enim od ustanovnih članov, Slovenskim planinskim društvom Trst, ki letos praznuje 120. obletnico ustanovitve, pa prirejajo niz srečanj z naslovom Morje gora, katerih osrednja tema bo gorništvo.