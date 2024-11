Vrstni red sezone svetovnega pokala v smučarskem teku 2023/24

* Svetovni pokal (34): - moški: 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 2654 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2600 3. Erik Valnes (Nor) 2106 4. Paal Golberg (Nor) 1869 5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 1409 6. Friedrich Moch (Nem) 1305 ... 82. Miha Šimenc (Slo) 162 140. Nejc Štern (Slo) 42 161. Miha Ličef (Slo) 20 - ženske: 1. Jessie Diggins (ZDA) 2746 2. Linn Svahn (Šve) 2571 3. Frida Karlsson (Šve) 2309 4. Victoria Carl (Nem) 2114 5. Kerttu Niskanen (Fin) 2080 6. Jonna Sundling (Šve) 2066 ... 64. Anja Mandeljc (Slo) 178 131. Eva Urevc (Slo) 19 * Seštevek tekem na razdalji (20): - moški: 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1571 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1389 3. Paal Golberg (Nor) 1334 ... 75. Miha Šimenc (Slo) 71 108. Miha Ličef (Slo) 20 - ženske: 1. Jessie Diggins (ZDA) 1623 2. Victoria Carl (Nem) 1399 3. Ebba Andersson (Šve) 1355 ... 41. Anja Mandeljc (Slo) 167 100. Eva Urevc (Slo) 19 * Seštevek sprinta (13): - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1211 2. Erik Valnes (Nor) 1004 3. Lucas Chanavat (Fra) 937 ... 53. Miha Šimenc (Slo) 91 76. Nejc Štern (Slo) 42 - ženske: 1. Linn Svahn (Šve) 1274 2. Kristine Stavas Skistad (Nor) 1101 3. Jonna Sundling (Šve) 918 ... 106. Anja Mandeljc (Slo) 11