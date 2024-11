Vreme: Danes se bo povsod pooblačilo

Ljubljana, 26. novembra - Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Na zahodu se bo popoldne začel pojavljati rahel dež, proti večeru bo zajel tudi južno polovico Slovenije. Veter bo popoldne ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17, na Koroškem, Bovškem in v Gornjesavski dolini okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 11, v severnih krajih okoli 1 stopinja Celzija. V sredo bo sprva pogosto deževalo, več dežja bo v južni polovici Slovenije. Do večera bo dež od severozahoda ponehal, ponehala bo tudi burja na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno, prehodno bo zapihal jugozahodnik. Predvsem zvečer in ponoči bo ponekod rahlo deževalo. Do petkovega jutra bodo padavine ponehale, od severa se bo delno zjasnilo. Čez dan bo precej jasno, v severovzhodnih krajih občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad Skandinavijo je ciklon, z njim povezana hladna fronta se pomika preko srednje Evrope in ne bo kaj dosti vplivala na vreme pri nas. Nad Genovskim zalivom je nastal plitev ciklon, ki nam bo proti večeru prinesel nekaj dežja. V višinah bo od zahoda postopno pritekal nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo oblačnost od zahoda povsod povečala. Popoldne bo pričelo deževati ob severnem Jadranu ter v Gorskem Kotarju. Padavine se bodo zvečer razširile nad kraje južno od nas. V sredo bo oblačno z občasnim dežjem, v krajih severno in zahodno od nas bo padavin malo. Do večera bo dež od severozahoda postopno ponehal.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev postopno nekoliko povečala in bo takšna vztrajala še v sredo večino dneva. Kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.