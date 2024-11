Vreme: Ponoči bo pretežno oblačno

Ljubljana, 25. novembra - Ponoči bo še naprej večinoma jasno na vzhodu in severu države. Na zahodu bo več oblačnosti, ta bo občasno segala tudi proti osrednji Sloveniji. Ponekod bo še pihal okrepljen jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek se bo od zahoda oblačnost povsod povečala. Rahel dež se bo popoldne in zvečer postopno razširil nad južno polovico Slovenijo, večinoma suho bo ostalo na severu države. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, v severnih krajih okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo se bodo občasne padavine razširile nad vso Slovenijo in nato zvečer postopno ponehale. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Tudi v četrtek še kaže na večinoma oblačno vreme z nekaj rahlega dežja predvsem v popoldanskem času.

Vremenska slika: Nad severnim morjem in Britanskim otočjem je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek zahodne Evrope bliža Alpam. Od jugozahoda priteka k nam postopno toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini bo prevladovalo oblačno vreme, v krajih vzhodno in severno od nas pa bo ponoči še pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo. V torek se bo oblačnost z rahlim dežjem postopno širila proti vzhodu. Severno in severovzhodno od nas bo ostalo še suho.