Izidi slaloma v Gurglu

* Izidi, finale: 1. Clement Noel (Fra) 1:46,25 Min. 52,76 53,49 2. Kristoffer Jakobsen (Šve) 1:46,68 +0,43 54,18 52,50 3. Atle Lie McGrath (Nor) 1:46,69 +0,44 53,64 53,05 4. Steven Amiez (Fra) 1:46,85 +0,60 53,70 53,15 5. Loic Meillard (Švi) 1:46,86 +0,61 54,54 52,32 6. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:46,95 +0,70 54,52 52,43 7. David Ryding (VBr) 1:47,00 +0,75 53,99 53,01 8. Eduard Hallberg (Fin) 1:47,16 +0,91 54,51 52,65 9. Fabio Gstrein (Avt) 1:47,22 +0,97 53,82 53,40 Timon Haugan (Nor) 1:47,22 +0,97 55,02 52,20 ... - ni se uvrstil v 2. vožnjo: Klemen Kosi (Slo) * Skupno, moški: 1. Clement Noel (Fra) 200 točk Henrik Kristoffersen (Nor) 200 3. Alexander Steen Olsen (Nor) 148 4. Atle Lie McGrath (Nor) 142 5. Loic Meillard (Švi) 105 ... 15. Žan Kranjec (Slo) 40 ... - slalom, moški: 1. Clement Noel (Fra) 200 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 120 3. Loic Meillard (Švi) 105 ...