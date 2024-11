V Pakistanu v zadnjih dneh več deset mrtvih v verskem nasilju

Islamabad, 24. novembra - V Pakistanu, kjer so v večini sunitski muslimani, je bilo v zadnjih treh dneh v verskem nasilju ubitih najmanj 82 ljudi, še 156 pa ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Zadnji val nasilja je območje Kuram v bližini meje z Afganistanom, kjer živijo šiiti, zajel v četrtek, ko so napadli dva ločena konvoja šiitskih muslimanov.