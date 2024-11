Vreme: Na jugozahodu bo oblačno, drugod bo še povečini sončno

Ljubljana, 24. novembra - Danes se bo na Primorskem in Notranjskem oblačnost povečala, drugod bo povečini sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, v severnih krajih okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek se bo oblačnost razširila tudi na osrednjo Slovenijo, v hribovitih krajih na zahodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Na severu in na vzhodu bo še pretežno jasno. Jugozahodni veter se bo nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije od -5 do -1, drugod od 3 do 8, najvišje dnevne od 7 do 12, na vzhodu do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno oblačno, rahel dež se bo popoldne od zahoda razširil nad večji del Slovenije. V sredo bo oblačno z občasnim dežjem.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom in Britanskim otočjem je globoko ciklonsko območje. Od jugozahoda priteka k nam postopno toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu in v delu Furlanije-Julijske krajine bo prevladovalo oblačno vreme. V krajih vzhodno in severno od nas bo še pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bodo vremensko najbolj občutljivi ljudje imeli manjše z vremenom povezane težave.