Vreme: Danes bo večinoma sončno

Ljubljana, 23. novembra - Danes bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj oblačnih kopren. Sprva bo v severnih krajih pihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo delno jasno, na Primorskem in Notranjskem se bo že zjutraj pooblačilo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne v severnih krajih okoli 5, drugod od 8 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo oblačnost od zahoda razširila na osrednjo Slovenijo, v hribovitih krajih na zahodu lahko pade kakšna kaplja dežja. V severnih in vzhodnih krajih bo še precej sončno. Jugozahodnik se bo okrepil. V torek bo večinoma oblačno, dež se bo popoldne razširil nad večji del Slovenije.

Vremenska slika: Nad delom srednje in južne Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ki se širi proti Balkanu. Globok ciklon s fronto se približuje Veliki Britaniji. K nam s severnimi vetrovi priteka hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme. Nekaj spremenljive oblačnosti bo v Alpah, kjer lahko nastane kakšna snežna ploha. Severni veter bo postopno ponehal. V nedeljo bo deloma sončno, na območju severnega Jadrana se bo pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.