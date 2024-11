Štajerska avtocesta pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ponovno odprta

Medtem je na štajerski avtocesti med Blagovico in Trojanami v predoru Trojane proti Mariboru zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas.

Popolna delovna zapora štajerske avtoceste na odseku Blagovica-Vransko proti Mariboru, predvidena za ta konec tedna, pa je odpovedana, poroča prometnoinformacijski center.

Ta glede na današnje vremenske razmere voznike poziva, naj vožnjo prilagodijo razmeram in naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme. Prelaz Vršič je prevozen z verigami.

Na Policijski upravi Celje so medtem spomnili na nasvete voznikom v zimskih razmerah. Vozniki naj se v zimskih razmerah na pot odpravijo dovolj zgodaj, hitrost vožnje naj zmanjšajo in prilagodijo stanju ter razmeram na cestah.

Voznikom svetujejo tudi, da med vožnjo povečajo varnostno razdaljo, zavirajo narahlo in postopno, smeri vožnje pa naj ne spreminjajo sunkovito. Svetujejo enakomerno vožnjo brez nenadnega zmanjševanja hitrosti in brez agresivnega pospeševanja ter upoštevanje prometne signalizacije.

Z motornih in priklopnih vozil morajo vozniki očistiti sneg, led in vodo oz. vse, kar bi se med vožnjo lahko raztresalo ali razlivalo z vozil. Prav tako morajo biti očiščeni vetrobransko steklo, zadnje steklo, žarometi in vzvratna ogleda. Vse to bo voznikom omogočalo normalno vidljivost.

Vozniki naj imajo v vozilih strgalo za led, metlico za čiščenje snega in lopato za odstranjevanje snega. Prav tako je potrebno poskrbeti, da so na vozilu nameščeni dobri brisalci in da je zagotovljene dovolj tekočine za vetrobransko steklo s sredstvom proti zamrzovanju.

V času od 15. novembra do 15. marca morajo imeti vsa motorna vozila v javnem cestnem prometu predpisano zimsko opremo. To pa so zimske pnevmatike z najmanj tremi milimetri globine profila ali letne pnevmatike z najmanj tremi milimetri globine profila in hkratnimi snežnimi verigami v priboru.