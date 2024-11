Štajerska avtocesta bo med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami začasno zaprta proti Ljubljani

Slovenske Konjice, 22. novembra - Zaradi reševanja zdrsa tovornega vozila bo štajerska avtocesta zaprta predvidoma od 10. ure med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Osebna vozila bodo preusmerili z avtoceste, obvoza za tovorna vozila ne bo, je sporočil Prometno-informacijski center za državne ceste.

Zaradi zdrsa tovornega vozila že od zjutraj na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani nastaja zastoj. Osebna vozila se z avtoceste na regionalno cesto lahko preusmerijo med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami, navaja prometnoinformacijski center.

Voznike poziva, naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.

Predvsem severne in vzhodne kraje Slovenije je ponoči pobelil sneg, ponekod je snežilo do nižin. Na višje ležečih območjih je ponoči zapadlo do okoli 20 centimetrov novega snega, po nižinah pa za vzorec.