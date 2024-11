Vreme: Sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo, padavine bodo ponehale

Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, še bo možna kakšna ploha, veter bo popoldne oslabel. Popoldanske temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -3, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo zjutraj bo na Primorskem že oblačno, drugod bo oblačnost spremenljiva. Jutro bo povečini mrzlo. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, nekoliko topleje bo. V ponedeljek bo na severovzhodu sončno, drugod pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika čez Slovenijo. Za njo se bo od zahoda nad Alpe in severozahodni Balkan krepilo območje visokega zračnega tlaka, k nam bo od severa dotekal hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo padavine tekom dopoldneva od severa ponehale. Popoldne bo ob Jadranskem morju zapihal veter severnih smeri. V soboto bo v krajih severno od nas oblačno, več jasnine bo na jugu. V alpskem svetu bo še lahko padla kakšna snežinka. Severni veter bo tekom dneva ponehal, začel bo pihati južni do jugozahodni veter.

Biovreme: Danes zjutraj bo vremenska obremenitev znatna, popoldne bo počasi slabela. V soboto bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.