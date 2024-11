Vreme: Zvečer bodo od zahoda padavine zajele vso državo

Ljubljana, 21. novembra - Zvečer bo na jugozahodu začelo deževati, padavine bodo hitro zajele vso državo. Sprva bo po nižinah v notranjosti marsikje snežilo, a bo od juga sneg začel prehajal v dež. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od -2 do 5, ob morju okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek zjutraj in dopoldne bodo padavine od severa ponehale, meja sneženja se bo spet spuščala. Zapihal bo okrepljen severnik, na Primorskem burja. Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, veter bo popoldne oslabel. Popoldanske temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo precej jasno z mrzlim jutrom. V nedeljo zjutraj bo na Primorskem že oblačno, čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod, le v vzhodnih in deloma severnih krajih bo ostalo sončno. Jutro bo povečini mrzlo. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nov ciklon s frontalnim valom se čez Francijo pomika proti Alpam in bo ponoči dosegel naše kraje. Pred njim z zahodnimi vetrovi k nam prehodno doteka nekoliko toplejši in postopno spet bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti večeru se bodo začele pojavljati padavine. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Ponoči se bodo padavine razširile proti vzhodu, meja sneženja se bo do jutra dvignila. V petek bo sprva oblačno s padavinami, v krajih severno od nas bo snežilo. Dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, začelo se bo jasniti. Zapihal bo okrepljen severni veter, ob severnem Jadranu zmerna burja.