Osnovnošolke iz oči v oči z umetno inteligenco

Ljubljana, 20. novembra - V okviru projekta Girls Do Code se je osemdeset deklet iz 12 osnovnih šol v sredo pomerilo v Hackathonu Raziskujemo AI - spreminjamo svet. Razvijale so inovativne rešitve za sodobne izzive, kot so okolje, zdravje in izobraževanje. S tem se je uspešno zaključil že 6. projekt podjetja Digital School in zavoda Simbioza Genesis, socialno podjetje.