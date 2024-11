Poročilo: V lanskem letu naraslo število žrtev min

Ženeva, 20. novembra - Mine in eksplozivni ostanki vojn so lani po svetu zahtevali najmanj 5757 žrtev, kar je za tisoč več kot leta 2022, v danes objavljenem poročilu opozarja Mednarodna kampanja za prepoved min (ICBL). Skupno je bilo ubitih najmanj 1983 ljudi, približno 84 odstotkov vseh zabeleženih žrtev pa so bili civilisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.