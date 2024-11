Pregled - šport, 19. 11. (torek)

KOEBENHAVN - Rokometaši velenjskega Gorenja so v tekmi 5. kroga evropske lige (skupina A) v gosteh izgubili z danskim GOG Gudmejem z 21:31 (11:16).

KAMNIK - Odbojkarji Calcita Volleyja so tudi na povratni tekmi drugega kroga pokala Cev izgubili proti Benfici z 0:3 (-15, -22, -17).

LJUBLJANA - Z današnjimi tekmami zadnjega kroga se je končalo predtekmovanje v nogometni ligi narodov. Današnji dvoboji niso več neposredno odločali o četrtfinalistih, vsi so bili znani že v ponedeljek, v najmočnejši ligi A sta Nemčija in Madžarska igrali 1:1, z enakim izidom se je končal dvoboj Bosna in Hercegovina - Nizozemska. Že v ponedeljek je bilo jasno, da sta zadnja četrtfinalista lige narodov Hrvaška in Danska, ki sta se pridružila Franciji, Nemčiji, Italiji, Portugalski, Španiji in Nizozemski.

LJUBLJANA - Mladi slovenski nogometaši do 21 let so se že pred časom neposredno uvrstili na evropsko prvenstvo, ki bo od 11. do 18. junija 2025 potekalo na Slovaškem, danes pa so se končale še dodatne kvalifikacije. V teh so si nastop priborile še reprezentance Češke, Finske in Gruzije. Na prvenstvo so se tako poleg teh reprezentanc in gostiteljev uvrstile še branilka naslova Anglija, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Španija in Ukrajina. Teh 16 reprezentanc bodo razdelili v štiri skupine, žreb bo na sporedu 3. decembra v Bratislavi.

LJUBLJANA - Člani državnega strokovnega sveta za šport so dali pozitivno mnenje k letnemu programu športa za naslednje leto, ki je temelj za sofinanciranje iz državnega proračuna. Na voljo bo nekaj manj kot 53 milijonov evrov, največ doslej. Veliko povečanje in poudarek bo dan športu mladih, je pojasnil državni sekretar za šport Dejan Židan. Izpostavil je, da bodo podprli programe tako, "da se ne bo več prosjačilo, ko se gre za dodeljevanje sredstev za udeležbo na velikih tekmovanjih". Napovedal je, da se bo šport vrnil v prve letnike na univerze, v prihodnjem letu naj bi bila že sprejeta ustrezna zakonodaja.

BUDVA - Rus Vladimir Fedosejev, ki od sredine lanskega leta nastopa za Slovenijo, je v 11., zadnjem krogu evropskega prvenstva v šahu, to se je končalo v črnogorskem Petrovcu, premagal poljskega velemojstra Szymona Gumularza. Prvi nosilec je prvenstvo končal na 15. mestu s 7,5 točke. Naslov je z devetimi točkami osvojil Srb Aleksandar Indjić.

LJUBLJANA - Primož Feguš, dosedanji predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS), bo na volitvah 9. decembra edini kandidat za nadaljnje vodenje zveze, so povedali na seji upravnega odbora zveze v Ljubljani. Sprejeli so tudi rebalans proračuna, namesto načrtovanih 1,7 milijona evrov bo 1,8 milijona evrov prihodkov, dodatna sredstva bodo namenjene za atletinje in atlete, ki imajo pogodbo z zvezo.

MALAGA - O zmagovalcu četrtfinalnega dvoboja Davisovega pokala med Španijo in Nizozemsko bo odločala igra dvojic. Potem ko je Rafael Nadal izgubil proti Boticu van de Zandschulpu in mogoče odigral zadnji dvoboj kariere, je upanje njemu in Španiji povrnil Carlos Alcaraz, ki je s 7:6 in 6:3 ugnal Tallona Griekspoora in izid izenačil na 1:1.

MALAGA - V finalu teniškega pokala BJK v Malagi se bosta pomerili ženski reprezentanci Italije in Slovaške. Potem ko je Italija v ponedeljek premagala Poljsko, je bila danes v drugem polfinalnem dvoboju Slovaška z 2:1 boljša od Velike Britanije in s tem po zmagah nad ZDA in Avstralijo pripravila še eno presenečenje. Odločilno točko je prispevala dvojica Viktoria Hrunčakova/Tereza Mihalikova, ki je z dvakrat po 6:2 ugnala Heather Watson in Olivo Nicholls.