Vreme: Ponoči bo oblačno

Ljubljana, 19. novembra - Ponoči in v sredo zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na vzhodu. Predvsem ob Alpsko-Dinarski pregradi bodo občasne padavine. Krepil se bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 9, na obali okoli 14, v severni Sloveniji od 1 do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne nas bo od severovzhoda zajel hladen zrak, hladilo se bo. Proti večeru se bo od severozahoda pričelo jasniti, možne bodo še krajevne plohe. Zjutraj bo pihal okrepljen jugozahodnik, čez dan pa bo zapihal okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na jugu države do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes ponoči do srede zjutraj bo predvsem v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah pihal močan jugozahodnik. Po nižinah bo v sunkih dosegal hitrosti 70 kilometrov na uro, v višjih legah tudi okoli 100 kilometrov na uro.

Obeti: V četrtek bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer se bodo začele pojavljati padavine. Sprva bo po nižinah večinoma snežilo, v noči na petek se bo meja sneženja od juga začela dvigati. V petek zjutraj bodo padavine od severa povečini ponehale, oblačnost se bo čez dan trgala. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja.

Vremenska slika: Kraje severno od Alp je dosegla izrazita hladna fronta, ki se pomika proti jugu. Nad naše kraje doteka v višinah z vetrovi jugozahodnih smeri razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, v krajih zahodno in severno od nas bo nekaj jasnine. Pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. V krajih južno od nas bodo občasno nastajale krajevne padavine, ob morju lahko tudi kakšna nevihta. V sredo bo v krajih severno, južno in vzhodno od nas pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V krajih zahodno od nas kaže na povečini suho vreme. Zjutraj bo pihal okrepljen, v višjih legah močan jugozahodni veter, ki se bo sredi dneva in popoldne obrnil na okrepljen severni veter.