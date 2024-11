Petrol s partnerji končuje večletni projekt na področju trajnostne mobilnosti

Ljubljana, 19. novembra - Partnerji projekta MULTI-E, ki ga je vodil Petrol, uspešno zaključujejo večletni projekt za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem. Med osrednjimi cilji je bila elektrifikacija javnega potniškega prometa v Kopru in Mariboru. Konec leta Petrol začenja nov projekt s področja zelenega prehoda, so sporočili iz družbe.