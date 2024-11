V Lendavi predstavili razpisa za sofinanciranje podjetij in kmetijstva na dvojezičnem območju

Lendava, 18. novembra - Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava je danes predstavil javna razpisa za sofinanciranje podjetij in kmetijstva na dvojezičnem območju v okviru programa za gospodarski razvoj Prekmurja. Sofinanciranje od 25.000 do 100.000 evrov zagotavlja madžarsko ministrstvo za zunanjo trgovino in zunanje zadeve.

Prvi razpis je namenjen sofinanciranju razvoja podjetij in turističnih naložb v Prekmurju, je pojasnil direktor zavoda Mario Berden. Upravičeni prijavitelji so pravne ali fizične osebe s sedežem, podružnico ali poslovno enoto v eni od petih dvojezičnih občin: v Lendavi, Moravskih Toplicah, Šalovcih, Dobrovniku ali na Hodošu.

Prijavitelji morajo biti po zakonu o gospodarskih družbah registrirani vsaj dve leti, pri čemer morajo imeti ustanovitelji ali najmanj 50 odstotkov zaposlenih znanje madžarskega jezika. Projekte morajo izvajati na upravičenem območju.

Drugi razpis je po Berdenovih besedah namenjen ohranjanju in spodbujanju primarnih kmetijskih dejavnosti ter predelavi in prodaji kmetijskih proizvodov. Upravičenci so mikro, mala ali srednje velika podjetja oziroma nosilci kmetijskih gospodarstev, registriranih za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Tudi v tem primeru morajo dejavnosti izvajati v eni od omenjenih občin, pri čemer morajo prijavitelji obvladati madžarski jezik.

Najnižji znesek zaprošene pomoči pri prvem razpisu znaša 50.000, najvišji pa 100.000 evrov, pri drugem pa od 25.000 do 100.000 evrov. To skupaj ustreza približno 200 milijonom madžarskih forintov, je povedal Berden. Kot je pojasnil, lahko mikro in mala podjetja prejmejo do 50-odstotno financiranje, srednje velika podjetja do 40-odstotno, velika podjetja pa do 30-odstotno.

Javna razpisa bosta objavljena 2. decembra na spletnih straneh zavoda, rok za oddajo prijav pa je 15. januar 2025. Zaključek izvedbe projektov je predviden do 30. junija 2026, pogodbe z izbranimi prijavitelji pa bodo sklenjene v prvi polovici leta 2025.