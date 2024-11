Vreme: Deloma sončno, več oblačnosti bo na jugozahodu

Ljubljana, 18. novembra - Danes bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno oblačno. Predvsem v južni polovici Slovenije bo lahko občasno rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, ki se bo v noči na sredo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 7 do 12, ob morju do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo sprva oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne se bo od severa pričelo jasniti, hladilo se bo, možne bodo še snežne plohe. Zjutraj bo pihal okrepljen jugozahodnik, dopoldne pa bo zapihal okrepljen severni veter. V četrtek bo sprva delno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Čez dan se bo pooblačilo. Pozno popoldne se bodo začele pojavljati padavine, meja sneženja se bo zvečer v notranjosti hitro spustila do nižin.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, ki slabi. Alpam se od severa bliža hladna fronta. Pred njo k nam v višinah priteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa povečini sončno. Po nekaterih nižinah v krajih severno in vzhodno od nas bo zjutraj in dopoldne megla. V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala povečini šibka burja. V torek bo zmerno do pretežno oblačno. Nekaj jasnine bo v krajih zahodno od nas, medtem ko bo v krajih južno od nas deževalo. Krepil se bo jugozahodnik.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, le v kotlinah s hladnim zrakom je potrebno upoštevanje navodil za ravnanje ob morebitni povečani onesnaženosti zraka. V torek bo vremenska obremenitev postopno naraščala.