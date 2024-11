Vreme: Dokaj sončno in sprva ponekod megleno

Ljubljana, 17. novembra - Zvečer in ponoči pooblačitev na jugu Slovenije. Jutri bo dokaj sončno in sprva ponekod megleno, več oblačnosti bo na jugozahodu, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Napoved za Slovenijo: Zvečer in ponoči se bo na jugu postopno pooblačilo, medtem ko bo na severu ostalo dokaj jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od - 6 do 2, ob morju in na Vipavskem okoli 5 stopinje Celzija.

Jutri bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo v južni polovici Slovenije. Čez dan bo od severozahoda naraščala koprenasta oblačnost. Na Vipavskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo povsod pooblačilo. Ponekod na jugu bo lahko občasno rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

V sredo bo sprva oblačno s padavinami, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, hladilo se bo.

Vremenska slika: Nad severno in delom srednje Evrope je obsežno ciklonsko območje. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka razmeroma topel, a postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo ob severnem Jadranu zmerno do pretežno oblačno, drugod pa precej jasno. V krajih vzhodno od nas bo marsikje megleno.

Jutri bo v krajih južno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa povečini sončno. Po nekaterih nižinah v krajih severno in vzhodno od nas bo zjutraj in dopoldne megla. V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala povečini šibka burja.