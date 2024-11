Izidi slaloma v Leviju

* Izidi, finale: 1. Clement Noel (Fra) 1:53,98 59,67 54,31 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:54,78 +0,80 1:00,68 54,10 3. Loic Meillard (Švi) 1:54,93 +0,95 59,69 55,24 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1:55,03 +1,05 1:00,53 54,50 5. Tanguy Nef (Švi) 1:55,34 +1,36 1:00,15 55,19 6. Steven Amiez (Fra) 1:55,44 +1,46 59,88 55,56 7. Linus Strasser (Nem) 1:55,54 +1,56 59,97 55,57 8. Alexander Steen Olsen (Nor) 1:55,63 +1,65 1:00,24 55,39 9. Samuel Kolega (Hrv) 1:55,75 +1,77 1:00,32 55,43 10. Filip Zubčić (Hrv) 1:55,76 +1,78 1:00,81 54,95 ... - odstop v 1. vožnji: Tijan Marovt (Slo) * Skupno, moški: 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 160 točk 2. Alexander Steen Olsen (Nor) 132 3. Clement Noel (Fra) 100 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 100 5. Atle Lie McGrath (Nor) 82 6. Loic Meillard (Švi) 60 7. Tanguy Nef (Švi) 45 Alex Vinatzer (Ita) 45 Linus Strasser (Nem) 45 10. Steven Amiez (Fra) 40 Žan Kranjec (Slo) 40 Timon Haugan (Nor) 40 - slalom: 1. Clement Noel (Fra) 100 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 80 3. Loic Meillard (Švi) 60 ...