Vreme: Pretežno jasno

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, v krajih, kjer bo dalj časa megleno, okoli 7 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo v južni polovici Slovenije. Čez dan bo od severozahoda naraščala koprenasta oblačnost. Po nekaterih nižinah bo sprva tudi megleno. Na Vipavskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 2, ob morju in na Vipavskem okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo povsod pooblačilo. Ponekod na jugu bo lahko občasno rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V sredo bo sprva oblačno s padavinami, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Meja sneženja bo med 700 in 1000 m nadmorske višine. Čez dan se bo hladilo, popoldne bodo padavine postopno ponehale.

Vremenska slika: Nad severno in delom srednje Evrope je obsežno ciklonsko območje. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka razmeroma topel, a postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu pretežno oblačno, drugod pa precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah v krajih severno in vzhodno od nas megleno. V ponedeljek bo v krajih južno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa povečini sončno. Po nekaterih nižinah v krajih severno in vzhodno od nas bo dopoldne megla. V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala povečini šibka burja.

Bioprognoza: V nedeljo in ponedeljek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, le v kotlinah s hladnim zrakom upoštevajte navodila za ravnanje ob morebitni povečani onesnaženosti zraka.