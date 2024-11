Pregled - šport, 16. 11. (sobota)

VELENJE - Slovenska ženska teniška reprezentanca je v pokalu Billie Jean King doživela drugi poraz letos in bo tekmovanje v 2025 nadaljevala v evroafriški skupini. V Velenju jo je premagala Nizozemska s 3:1. Slovenija je v zadnjih 12 dvobojih pokala Billie Jean King oziroma v zadnjem letu dosegla le eno zmago. V prvi partiji dneva jo je zabeležila 24-letna Ljubljančanka Veronika Erjavec, ki je premagala Arantxo Rus s 7:5 in 6:2. Odločitev je padla v četrti partiji, ki jo je Tamara Zidanšek po dveh urah in 21 minutah izgubila proti Suzan Lamens s 6:4, 3:6 in 2:6.

METZ - Rokometašice Krima Mercatorja so v 8. krogu skupinskega dela lige prvakinj v Franciji izgubile proti Metzu s 30:34 (11:14). V ljubljanski ekipi sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Črnogorki Jovanka Radičević in Tatjana Brnović, obe sta dosegli po šest golov. Krim Mercator bo v naslednjem krogu gostil madžarski Ferencvaros, tekma bo 11. januarja prihodnje leto.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi 9. kroga lige Aba premagali Mego s 93:82 (24:21, 46:46, 64:66). Zdaj je na vrsti reprezentančni premor, naslednji izziv v ligi Aba pa Ljubljančane čaka 30. novembra, ko bodo gostovali v Čačku.

LJUBLJANA - Nogometaši Nemčije so v ligi narodov v skupini A3 potrdili prvo mesto. V Freiburgu so Bosno in Hercegovino premagali kar s 7:0. Drugi so Nizozemci, ki so na odločilni tekmi premagali Madžare s 4:0. Madžari bodo igrali dodatne kvalifikacije za obstanek v družbi najboljših, BiH se seli v nižji rang.

LEVI - Američanka Mikaela Shiffrin je še osmič zmagovalka premiernega slaloma sezone svetovnega pokala alpskih smučark v Leviju. Na Laponskem se je veselila 98. karierne zmage, 61. slalomske. Neja Dvornik je bila najboljša Slovenka na 15. mestu, Ana Bucik Jogan je končala na 22. mestu, Andreja Slokar, osma po prvi vožnji, je ostala brez uvrstitve.

BUDVA - Rus Vladimir Fedosejev, ki za Slovenijo nastopa od sredine lanskega leta, je v osmem krogu evropskega prvenstva v šahu v črnogorskem Petrovcu s črnimi figurami remiziral s poljskim velemojstrom Kacperjem Pioruno ter z 21. zdrsnil na 24. mesto. Še pred dvema krogoma je bil prvi nosilec prvenstva peti.

TORINO - Italijanski teniški as Jannik Sinner je drugi finalist zaključnega turnirja najboljše osmerice v domačem Torinu. V večernem polfinalu je s 6:1, 6:2 po uri in devetih minutah ugnal Norvežana Casperja Ruuda. V nedeljo bo prvega igralca sveta v finalu izzval Američan Taylor Fritz, ki je s 6:3, 3:6, 7:6 (3) premagal Nemca Alexandra Zvereva. Oba se bosta borila za prvo lovoriko na zaključnem turnirju serije ATP.

CLEVELAND - Košarkarji Cleveland Cavaliers so v severnoameriški ligi NBA premagali Chicago Bulls s 144:126 in prišli še do 14. zmage zapovrstjo v začetku nove sezone. Še kot edina ekipa brez poraza kavalirji zasedajo vrh vzhodne konference. Denver Nuggets Vlatka Čančarja so na gostovanju v New Orleansu izgubili s 94:101. Čančar je v osmih minutah na parketu vpisal dve točki, dva skoka in eno blokado.

BARCELONA - Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je v Barceloni dobil zadnjo sprintersko dirko sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu. Pred nedeljsko zadnjo klasično preizkušnjo razreda motoGP ima zdaj 19 točk zaostanka za vodilnim v seštevku sezone, Špancem Jorgejem Martinom (Pramac Ducati), ki je bil danes tretji.