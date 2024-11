Na prvem dogodku Skeptiki v pubu o umetni inteligenci in zaupanju v znanosti

Ljubljana, 16. novembra - V Jazz klubu Kazina se je sinoči odvila prva slovenska izvedba dogodka Skeptiki v pubu, ki ga je Zavod Znanost na cesti pripravil v sodelovanju s hrvaškimi Skeptiki in Univerzo v Ljubljani. Gostje, ki so skozi kratka in poljudna predavanja v sproščenem okolju približevali znanost javnosti, so bili Vitomir Štruc, Aleksander Sadikov in Saša Ceci.