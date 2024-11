Vreme: Ponoči pretežno jasno

Ljubljana, 15. novembra - Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo jasno, megla po nižinah se bo tekom dneva razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sprva še pretežno jasno, po nižinah bo precej megle, ki lahko na severovzhodu vztraja večji del dneva. Čez dan se bo na Primorskem in deloma osrednjih krajih zgostila nizka oblačnost. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo. V noči na ponedeljek bo predvsem v južni polovici Slovenije prehodno možen rahel dež. V ponedeljek čez dan kaže na dokaj sončno in suho ter spet hladnejše vreme. V torek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, predvsem ob Alpsko-Dinarski pregradi lahko rahlo dežuje. Drugje bo še nekaj sonca in večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter, topleje bo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo se nahaja območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severovzhoda doteka toplejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo precej jasno vreme, le po nižinah v krajih severno in vzhodno od nas bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Ob severnem Jadranu bo danes še pihala šibka burja.