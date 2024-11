V Španiji v požaru v domu starostnikov deset mrtvih

Zaragoza, 15. novembra - V domu za starostnike in ljudi s težavami v duševnem zdravju na severovzhodu Španije je davi izbruhnil požar, v katerem je umrlo deset ljudi, dva osebi sta v kritičnem stanju. Španske oblasti navajajo, da je bilo v času požara v stavbi 82 stanovalcev in dva zaposlena, do smrti pa je najverjetneje prišlo zaradi vdihavanja dima.