Nadzor razkril kršitve pri več kot polovici tovornjakov in avtobusov

Ljubljana, 15. novembra - Policisti in inšpektorji so v četrtek na Primorskem izvedli poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov in blaga v cestnem prometu. Ustavili so 88 tovornih vozil in štiri avtobuse ter ugotovili 50 kršitev, so sporočili iz Finančne uprave RS (Furs). Največ kršitev je bilo povezanih s prekoračenim časom vožnje.