Slovenski nabavniki in logisti so se predstavili na simpoziju v Berlinu

Berlin, 15. novembra - Delegacija slovenskih nabavnikov in logistov se je te dni predstavljala na simpoziju v Berlinu, ki velja za največji nemško govoreči dogodek na področju nabave, logistike in oskrbovalnih verig. Pod okriljem javne agencije Spirit Slovenija in Slovensko-nemške gospodarske zbornice se je na skupnem razstavnem prostoru predstavljalo 15 podjetij.