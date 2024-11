Satirična stran The Onion prevzela medij skrajneža Alexa Jonesa

New York, 15. novembra - Ameriška satirična spletna stran The Onion je v četrtek sporočila, da je prevzela medij skrajneža in ustvarjalca teorij zarot Alexa Jonesa Infowars. The Onion namerava medij ponovno zagnati januarja kot parodijo. Pri nakupu medija na dražbi so jim pomagali starši otrok, ubitih v strelskem napadu leta 2012, ki ga je Jones označeval za lažnega.