Igralec Evgen Car v knjigi Pojavimo se in poniknemo z zgodbami s prekmurske ravnice

Ljubljana, 14. novembra - Pri Pomurski akademsko znanstveni uniji v Murski Soboti je izšla knjiga Pojavimo se in poniknemo kot boža doga izpod peresa upokojenega igralca Evgena Carja. Kot je na nocojšnji predstavitvi na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) povedal Car, je v njej devet zgodb, ki so se ga dotaknile, in se mu ne zdi prav, da bi utonile v pozabo.