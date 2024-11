Vreme: Ponoči razjasnitev, po nižinah megla

Ljubljana, 14. novembra - Ponoči se bo razjasnilo. Do jutra bo po nižinah v notranjosti nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v prevetrenih delih Primorske okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo večinoma jasno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem ob šibki burji do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in sprva v nedeljo bo precej jasno, po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. V nedeljo čez dan se bo v zahodnih in osrednjih krajih pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, topleje bo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem sega preko srednje Evrope vse do Balkana. Ciklonska območja se nahajalo v Sredozemlju in na skrajnem severu Evrope. Od severovzhoda doteka k nam postopno nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo razjasnilo, le v krajih vzhodno od nas bo nastala nizka oblačnost. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Ob severnem Jadranu bo še pihala pihala šibka do zmerna burja. V petek bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Nekaj oblačnosti bo vzhodno od nas.