Tedenski pregled - Slovenija od 15. do 21. 11.

Ljubljana, 22. novembra - S podpisom kolektivnih pogodb in drugih dokumentov se je po dveh letih pogajanj sklenila plačna reforma v javnem sektorju, težka 1,4 milijarde evrov. DZ je sprejel državna proračuna za leti 2025 in 2026. Slovenijo je obiskala soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska, uradno pa so prestavili program EPK Nova Gorica-Gorica 2025.