Lindsey Vonn napovedala tekmovalno vrnitev

Park City, 14. novembra - Alpska smučarka Lindsey Vonn je napovedala, da se želi vrniti nazaj v belo karavano in znova tekmovati. Američanka, ki je 18. oktobra dopolnila 40 let, je potrdila, da se je znova pridružila ameriški reprezentanci v alpskem smučanju, pet let in devet mesecev po zadnjem nastopu na svetovnem prvenstvu v Areju, poroča ameriška agencija AP.