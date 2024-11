Kranj, 14. novembra - Pogrešajo 43-letnega državljana Egipta Mostafo Ezzeldina Mahmouda Mohameda. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov in ima kratke črne lase, z drugimi podatki pa policija ne razpolaga. Pogrešajo ga od septembra, konec oktobra pa so na Bledu našli avtomobil, ki ga je uporabljal, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po podatkih policije je pogrešani v Slovenijo prispel 14. septembra in kot turist obiskoval različne kraje po Sloveniji. Nazadnje je turistično prebival na območju Bohinja, kjer se je 22. septembra odjavil iz enega izmed turističnih objektov in odšel neznano kam.

Osebni avtomobil, ki ga je uporabljal in je bil last enega izmed rent-a-car podjetij, pa so našli 30. oktobra na parkirišču pri Hotelu Jadran na Bledu, ki pa ni v obratovanju, so zapisali na policiji.

V torek so nato blejski policisti v sodelovanju s pripadniki različnih služb zaščite in reševanja izvedli iskalno akcijo na območju hriba Straža nad Blejskim jezerom in območjem Blejskega jezera od Hotela Toplice do Vile Lastovka.

Pogrešanega niso našli. Zato policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Bled na telefonsko številko 04 575 72 00 ali e-naslov pp_bled.pukr@policija.si oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.