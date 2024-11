Vreme: Sprva povsod oblačno

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V petek bo večinoma jasno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v prevetrenih delih Primorske okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem ob šibki burji do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do poldneva bodo sunki burje na izpostavljenih legah na Primorskem lahko dosegli hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto in sprva v nedeljo bo precej jasno, po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne megla. V nedeljo čez dan se bo v zahodnih in osrednjih krajih pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, topleje bo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem sega preko srednje Evrope vse do Balkana. Ciklonska območja se nahajalo v Sredozemlju in na skrajnem severu Evrope. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Čez dan se bo v krajih zahodno in severno od nas deloma zjasnilo, drugod bo še vztrajala nizka oblačnost, ki se bo počasi trgala. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja. V petek bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Več oblačnosti bo vzhodno od nas.

Biovreme: Danes čez dan bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave. Manjša obremenitev bo popoldne popustila, v petek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.