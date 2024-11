Pregled - šport, 13. 11. (sreda)

LJUBLJANA - Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je objavil seznam 15 igralcev za novembrski kvalifikacijski tekmi. Slovence čakata dva dvoboja proti Portugalski, najprej v gosteh, nato pa še v Kopru 25. novembra ob 18.00.

Strokovni štab bo sicer pogrešal nekaj igralcev iz zadnje reprezentančne akcije. Po poletni odsotnosti se v izbrano vrsto vrača Jaka Blažič, po februarju 2022 bo del reprezentance znova Matic Rebec, po februarju 2023 pa Rok Radović in Robert Jurković. Soigralci bodo pozdravili tudi dva debitanta, to sta Žiga Daneu in Mark Padjen. Reprezentanti se bodo na Obali zbrali v ponedeljek in zvečer v koprski Areni Bonifika prvič trenirali.

HELSINKI - Odbojkarji Panvite Pomgrada so na prvi tekmi 1/16 finala pokala challenge na Finskem izgubili proti domači ekipi Akka Volley z 0:3 (-19, -16, -20). Povratna tekma bo v sredo, 20. novembra, v Murski Soboti.

NOVA GORICA - Odbojkarice Gen-I Volleya so na povratni tekmi 1/16 finala evropskega pokala challenge v Novi Gorici s 3:0 (20, 21, 14) premagale nizozemski Djopzz Zwolle. Ker so prvo tekmo dobile Nizozemke, sta morali ekipi odigrati zlati niz, v katerem so si napredovanje zagotovile Novogoričanke, niz so dobile s 15:10. V osmini finala se bodo Novogoričanke merile z romunskim Targovištem.

LJUBLJANA - Zvezdnik motokrosa Tim Gajser je tudi v letu 2024 postal slovenski motošportnik leta. Na slavnostni prireditvi krovne zveze AMZS v Ljubljani so poleg glavne nagrade večera podelili še številna priznanja za dosežke v mednarodni in domači konkurenci v sezoni 2024.

BUDVA - Vladimir Fedosejev je v šestem krogu evropskega prvenstva v šahu v črnogorskem Petrovcu premagal nemškega velemojstra Daniela Fridmana. S tem je prvi nosilec iz Rusije, ki za Slovenijo nastopa od sredine lanskega leta, po četrti zmagi ob dveh remijih z desetega napredoval na peto mesto. Prvenstvo se bo po prostem dnevu s sedmim krogom nadaljevalo v petek in končalo 19. novembra.

TORINO - Španec Carlos Alcaraz in Nemec Alexander Zverev sta zmagala v današnjih dvobojih zaključnega teniškega turnirja najboljših osmih igralcev sveta v Torinu. Alcaraz je za prvo zmago ugnal Rusa Andreja Rubljova s 6:3, 7:6 (8), Zverev je v večernem obračunu odpravil Norvežana Casperja Ruuda s 7:6 (3), 6:3.

SAN FRANCISCO - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali še tretji zaporedni poraz in šestega v sezoni. Tokrat so bili od ekipe iz Teksasa boljši igralci Golden State Warriors, ki so v Chase Centru v San Franciscu zmagali s 120:117. Domači as Stephen Curry je blestel s 37 točkami. Slovenski zvezdnik v vrstah Dallasa je dosegel 31 točk.

MONTREAL - Kanadski informacijski pooblaščenec je sprožil preiskavo Svetovne protidopinške agencije (Wada) zaradi ravnanja z vzetimi vzorci pri odkrivanju dopinga, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Wada se je znašla pod drobnogledom, potem ko so prejeli pritožbo o tem, kako organizacija ravna z biološkimi vzorci, odvzetimi športnikom. Iz urada kanadskega informacijskega pooblaščenca so še sporočili, da so preiskavo začeli po pritožbi, da je Wada razkrila osebne podatke mednarodnim športnim zvezam.